Москва, , 11:53 — REGNUM Отсутствие соглашения ОПЕК+ привело бы к значительному падению цен на нефть по сравнению с тем уровнем, который есть в настоящее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал слова заместителя министра финансов РФ Владимира Колычева, который сказал, что действие соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти стоило РФ ВВП 1,6%.

«Вполне вероятно, что без соглашения цена на нефть упала бы ниже уровня рентабельности производства, — пояснил Колганов. — И в результате возникли бы не только потери бюджета, но и существенные затруднения в работе нефтедобывающих компаний, которые лишились бы прибылей и понесли убытки. Это также привело бы к падению котировок их акций на бирже и к биржевой панике, сопоставимой с тем, что происходила в марте и в апреле 2020 года. Так что другого выхода, кроме соглашения, не было».

Как подчеркнул Колганов, без соглашения ОПЕК+ произошло бы избыточное накопление запасов нефти, которые бы не находили реализации на рынке, и это неизбежно привело бы к принудительному сокращению добычи.

Напомним, как ранее сообщило РБК, Колычев заявил, что спад ВВП РФ в III квартале 2020 года мог бы оказаться меньше, если бы не сокращение добычи нефти, предусмотренное соглашением ОПЕК+.