Улан-Удэ, , 11:53 — REGNUM С начала года в Бурятии цены на товары и услуги в среднем выросли на 4,5%, что выше средних показателей по стране (3,3%). При этом наиболее сильно подорожали продукты питания — на 5,9%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства экономики республики.

Рекордсменами ожидаемо стали гречка (+36,5%) и некоторые виды овощей — помидоры (+24,9%), огурцы и капуста (+9,3−8,3%). Кроме того, на 16,9% подорожали «макаронные и крупяные изделия».

«Алкогольные напитки подорожали на 3,7% (вклад — 0,24 п.п.). Цены на пиво зарубежных торговых марок увеличились на 13,3%», — добавили в министерстве.

Рост цен по другим видам продовольственных товаров колеблется на уровне 0,5−5%.

Напомним, не менее интенсивно в республике растут цены на жильё. Как сообщало ИА REGNUM, по ситуации на ноября стоимость квадратного метра в городах и посёлках городского типа Бурятии достигла 82 310 рублей, в сёлах — 49 863 рубля. При этом во втором квартале цены составляли 67 820 и 42 480 рублей в городах и сёлах соответственно.

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