Стокгольм, , 11:37 — REGNUM Очередная волна распространения коронавирусной инфекции и новые ограничения со стороны правительства Швеции нанесут удар по экономическому росту в конце этого и в начале следующего года. Об этом заявила министр финансов страны Магдалена Андерссон, при этом добавив, что восстановление экономики Швеции текущей осенью до сих пор проходило быстрее, чем ожидалось.

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«Мы исходим из того, что недавний рост уровня распространения инфекции и принятые меры как в Швеции, так и за рубежом, замедлят восстановление экономики в течение оставшейся части этого года и в начале следующего», — предупредила министр.

Однако Андерссон подчеркнула, что развитие экономики в будущем не предопределено, так как ситуация может быстро измениться. Например, доступ населения к вакцине от коронавируса даст реальный импульс для восстановления и последующего роста экономики.

В третьем квартале сезонно скорректированный поквартальный рост ВВП Швеции составил 4,3%, что превзошло прогнозы не только независимых аналитиков, но и министерства финансов. Рост в основном был обусловлен восстановлением промышленного производства и нарастающими объемами экспорта.

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