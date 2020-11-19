Москва, , 11:29 — REGNUM В перечень мероприятий по социально-экономическому развитию Северной Осетии внесены изменения. Распоряжением правительства РФ, которое 16 ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, в него включен ряд новых объектов.

Большинство из них будут созданы в городе Беслане. Так, среди 38 новых проектов — строительство подстанции скорой помощи при республиканской клинической больнице, нескольких объектов образования, ремонт спортивного стадиона на 2 тыс. мест, реконструкция домов культуры и творческих центров, дорог и ряда объектов ЖКХ, благоустройство парка. Помимо этих проектов, в план вошли мероприятия по оказанию ежегодной материальной помощи на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение для пострадавших в теракте в бесланской школе №1 в 2004 году.

Напомним, перечень мероприятий социально-экономического развития Северной Осетии был утверждён правительством РФ в 2017 году. Их выполнение рассчитано до 2025 года. В первую версию плана входили 50 пунктов. В нынешней редакции исполненные проекты исключены.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры поддержки для жителей города Беслана, пострадавших от теракта в 2004 году.