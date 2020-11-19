Липецк, , 11:15 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 18 ноября подписал соглашения о сотрудничестве с сельскохозяйственными предприятиями, которые в общей сложности готовы инвестировать свыше 23 млрд рублей в развитие агропромышленного комплекса региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, до 2025 года инвесторы планируют реализовать на территории региона семь крупных проектов.

Компания «УК Агрокапитал» построит в районе села Архангельское Елецкого района тепличный комплекс площадью 45,5 гектара. Объём инвестиций — 14,5 млрд рублей. Две молочные фермы, комбикормовый завод и предприятие по производству сыров появятся в селе Рогожино Задонского района. Компания «КолоСС» инвестирует в строительство этих объектов 2,125 млрд рублей.

Глубокой переработкой гороха займутся в Елецком районе. Будут производить белковые ингредиенты, пищевые волокна и крахмал. В строительство завода компания «Анева» вложит 4 млрд рублей. Агропромышленный холдинг «Экокультура» планирует строительство малоэтажного жилого комплекса в Усманском районе в рамках комплексного развития сельских территорий. Объем инвестиций — 1,042 млрд рублей.

В Липецком районе откроют завод по производству сыров. «Кузминки-Молоко» планирует вложить в реализацию проекта 700 млн рублей. Компания «Генетика ПИК» инвестирует 350 млн рублей в строительство центра искусственного осеменения свиней в Хлевенский районе. Ещё один центр искусственного осеменения свиней в Становлянском районе построит «Отрада Фармз». Объём инвестиций — 350 млн рублей.

«Объём подписанных сегодня соглашений для региона весьма внушительный. Компании готовы внести серьёзный вклад в развитие агропромышленного комплекса области. Но это далеко не последние инвестиционные проекты в сельском хозяйстве. Сейчас мы ведём переговоры ещё с одним крупным предприятием, которое планирует заниматься изготовлением мясных продуктов», — прокомментировал Игорь Артамонов.