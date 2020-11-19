Москва, , 11:01 — REGNUM Риски отсутствия сертификации на полёты Boeing остаются, но уже в гораздо меньших объёмах. Об этом ИА REGNUM заявил старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

«Разрешение на полёты Boeing 737Max ещё не выдано, но американский и европейский регуляторы уже сигнализируют о готовности сертифицировать этот самолет Boeing после обработки имеющихся замечаний от общественности, в том числе самих пилотов авиалиний. Одобрение китайским регулятором может последовать уже в начале 2021 года. Риски отсутствия сертификации, конечно, остаются, но, на наш взгляд, уже на гораздо менее значительном уровне, чем раньше», — сказал Громадин.

По его словам, базовый сценарий специалистов предполагает долгосрочное негативное влияние усложнившейся вирусной обстановки на потребности авиалиний: «Продажи Boeing на пике будут на четверть меньше, чем менеджмент планировал ещё год назад (соответственно, 700 против 900 самолетов). При этом восстановление после просадки в 2020 года будет достаточно быстрым и займет пару лет. Мы полагаем, что самолет 737Max будет сертифицирован в конце 2020 года. После обновления наша целевая цена на горизонте года поднялась со 167 долларов до 175 долларов на акцию».

Громадин также перечислил основные риски, связанные с этим направлением: «Первое — сертификация 737Max. Одобрение американским регулятором ожидается в конце 2020 г. Оценка компании без сертификации может составить всего 50 долларов на акцию. Второе — падение оборонных заказов. На фоне дефицитного бюджета США расходы на оборону могут быть пересмотрены вниз. Президентские выборы 2020 г. несут в себе риски изменений стратегии перевооружения. Третье — размер уступок авиалиниям из-за остановки полетов 737Max. Окончательный размер уступок авиалиниям ещё не известен. Согласно текущим ожиданиям, объем выплат может составить 15−18 млрд долларов. При этом в нашем прогнозе уже учтено вероятное ускорение выплат из-за необходимости финансовой поддержки для авиалиний из-за эпидемии коронавируса».

Специалист напомнил, что Boeing — один из двух основных производителей коммерческих самолётов вместе с европейской Airbus: «В последние годы Boeing проигрывал конкуренцию из-за отставания в разработке новых моделей узкофюзеляжных самолетов с более низким потреблением топлива. Доля рынка в общих объемах продаж пассажирских самолетов упала с 50% в 2012 г. до 45% в 2018 г. (последний год до остановки полетов 737Max). Примерно 44% продаж приходит из США, 13% из Европы, 10% из Ближнего Востока и 12% из Азии помимо Китая. На сам Китай приходится 14%. Американское правительство является важным клиентом для компании с долей в выручке на уровне 26%. Штат сотрудников составляет около 161 тысячи человек».