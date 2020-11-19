Москва, , 10:56 — REGNUM В России за девять месяцев 2020 года выдали 6,86 млн кредитных карт (на 10,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) на 406,4 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября сообщили в Бюро кредитных историй «Эквифакс».

"Средний лимит по кредитным картам увеличился, и в среднем по итогам сентября 2020 года составил 69,1 тысяч рублей, — уточнили в бюро. — Совокупный портфель кредитных карт по итогам сентября 2020 года достиг 947,7 млн руб. (+9,3% к сентябрю 2020 года). Уровень риска портфеля кредитных карт (уровень просроченных более 90 дней кредитов) в целом на конец сентября снизился до 6,8%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в Санкт-Петербурге на 10% увеличилось количество выданных банками кредитных карт.