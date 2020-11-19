Димитровград, Ульяновская область, , 10:56 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области пытаются обанкротить управляющую компанию из-за долга почти в 15 млн рублей. Соответствующий иск зарегистрирован в Арбитражном суде Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области Kad.arbitr.ru

Заявителем выступило димитровградское общество «НИИАР-Генерация», ответчиком является «Управляющая компания Димитровграда». Истец просит суд признать управляющую компанию банкротом, заявленная сумма требований составляет 14 969 913 рублей 12 копеек.

Иск зарегистрирован в суде 17 ноября. Дело пока не принято в производство, детали иска неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Управляющая компания Димитровграда» зарегистрирована в 2015 году в Димитровграде с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Заявленный основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.