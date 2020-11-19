Нур-Султан, , 10:47 — REGNUM Депутаты Сената Казахстана вернули на доработку в Мажилис (нижнюю палату парламента) законопроект о бюджете на 2021−2023 годы, сообщает 19 ноября издание Tengrinews.kz.

Сенатор Нурлан Кылышбаев пояснил, что во время обсуждения проекта бюджета поступили различные предложения от комитетов и отдельных депутатов. Расходы бюджета планируется увеличить на 20 млрд тенге ($46,8 млн).

В частности, предложено завершить ремонт участков автодороги в Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях и Алма-Ате. Расходы в 2021 году составят 4,6 млрд тенге ($10,6 млн). На эти же средства планируется построить автодороги в Алма-Атинской области.

В проекте бюджета предложено также учесть газификацию Актюбинской, Атырауской и Туркестанской областей. На эти цели выделят 2,7 млрд тенге ($6,3 млн), в том числе 2,1 млрд тенге ($4,9 млн) — в 2021 году.

Дополнительные расходы необходимы для строительства новых объектов и ремонт старых зданий Военного института Национальной гвардии в Петропавловске, а также для строительства жилья в нескольких регионах.

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