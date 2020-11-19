Варшава, , 10:46 — REGNUM Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек, объявил, что он подписал постановление о дополнительной финансовой поддержке учителей, вынужденных из-за пандемии работать дистанционно. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Согласно положениям документа, учителям будет предоставлена единоразовая поддержка в размере до 500 злотых (около 130 долларов США) на приобретение оборудования для дистанционного обучения: компьютерных аксессуаров или программного обеспечения.

«Сегодня я подписал постановление о поддержке учителей на дистанционной работе. Мы выдадим им в общей сумме 300 миллионов злотых (79 миллионов долларов США) на закупку необходимого оборудования», — сообщил Чарнек.

Поддержка не будет предоставляться воспитателям детских садов или других форм дошкольного образования. Только школьным учителям.