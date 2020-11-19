Ярославль, 19 ноября 2020, 10:35 — REGNUM Первая волна коронавируса привела к задержке заработной платы на одном из ярославских телеканалов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.
В мае 2020 года прокуратура установила, что телеканал имеет задолженность по зарплате за март перед 52 сотрудниками в размере 958 тысяч рублей. В июне организация была привлечена к административной ответственности государственной инспекцией труда и оштрафована на 30 тысяч рублей.
Однако телекомпания обжаловала постановление о привлечении к административной ответственности. В суде канал указал, что задержка зарплаты была вызвана объективными трудностями — пандемией коронавируса.
Также представители компании указали, что долг был погашен уже в мае. В результате суд решил удовлетворить жалобу канала и заменил наказание со штрафа на предупреждение.