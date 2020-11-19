Ярославль, , 10:35 — REGNUM Первая волна коронавируса привела к задержке заработной платы на одном из ярославских телеканалов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Деньги

В мае 2020 года прокуратура установила, что телеканал имеет задолженность по зарплате за март перед 52 сотрудниками в размере 958 тысяч рублей. В июне организация была привлечена к административной ответственности государственной инспекцией труда и оштрафована на 30 тысяч рублей.

Однако телекомпания обжаловала постановление о привлечении к административной ответственности. В суде канал указал, что задержка зарплаты была вызвана объективными трудностями — пандемией коронавируса.

«Пренебрежительное отношение Общества к исполнению своих обязанностей перед работниками отсутствует, учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничений со стороны государственных органов, отразившихся на хозяйственно-экономической деятельности. На основании Постановления Правительства РФ № 745 от 26.05.2020 г. деятельность СМИ в области теле‑ и радиовещания отнесена к наиболее пострадавшим отраслям экономики», — приводится позиция телеканала в решении суда.

Также представители компании указали, что долг был погашен уже в мае. В результате суд решил удовлетворить жалобу канала и заменил наказание со штрафа на предупреждение.