Магадан, Магаданская область, , 10:31 — REGNUM Миллиардеры России намерены реконструировать аэропорт Магадана «Сокол». Их компании уже подали заявку в ФАС для участия в конкурсе.

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Компания «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт» Романа Троценко для совместного участия в конкурсе на заключение инвестсоглашения на реконструкцию аэропорта Магадана, создали совместное предприятие «АБС Магадан», которая и примет участие в конкурсе, пишут «Ведомости».

Заявка подана 15 октября.

Предполагается, что в конкурсе на реконструкцию и ремонт «Сокола» намерена участвовать и компания «Красинвест», контролирует которую, по версии издания, миллиардер Олег Дерипаска.

Конкурс проводит АО «Корпорация развития Магаданской области» («КРМО»).

Победитель построит новый пассажирский и грузовой терминалы, привокзальную площадь, проведёт инженерные коммуникации.

Размер инвестиций должен быть не менее 4 млрд 298,8 млрд рублей. В обмен на инвестиции победитель получит 75% минус одна акция оператора аэропорта. Победителя должны определить до 20 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап реконструкции аэропорта Магадан был завершён в 2015 году с дефектами, стоимость устранения которых составляла 100 млн рублей. Это стало причиной того, что в 2016 году Колыма не получила 2,8 млрд рублей, в которые был оценён тогда объём работ по второй очереди реконструкции главных воздушных ворот Колымы.

В феврале 2019 года прошёл конкурс на выполнение второго этапа работ по реконструкции аэропорта, на который вышёл единственный участник. Желание отремонтировать главный аэропорт Колымы изъявило только ООО «Нордтранстрой», за эти работы компания получит почти 1,5 млрд рублей.