Минск, , 10:27 — REGNUM После того как были заменены трансформаторы напряжения, первый энергоблок Белорусской АЭС включен в сеть. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба минэнерго Белоруссии.

БелАЭС (сс)Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч

«Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя», — говорится в сообщении и добавляется, что ещё были проведены испытания теплоэнергетического оборудования, а также сделаны необходимые измерения и исследования.

Кроме этого отмечается, что энергоблок был включен в сеть и нагрузка на нём была набрана без замечаний и в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации. В то же время указывается, что в данный момент реактор первого энергоблока работает на 40% от номинальной мощности и продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что в Белоруссии хотят построить вторую АЭС.