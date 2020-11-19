Москва, , 10:21 — REGNUM Индекс производственной активности PMI России упал до уровней 2010−2011 годов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал слова заместителя министра финансов РФ Владимира Колычева, который сказал, что вторая волна коронавируса не привела к какому-то существенному снижению деловой активности.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

"Вторая волна в разгаре, и однозначно оценить степень влияния второй волны на деловую активность возможно только в начале 2021 года, — сказал Алиев. — Нужно понимать, что деловая активность непрерывно падает уже несколько месяцев. Какой-никакой, но слабый спрос есть. Некоторые не снизили потребление, так как им снижать уровень потребления некуда. В промышленности спрос не снижается, так как он на минимальных значениях. Сокращается число новых клиентов, старые уходят и не возвращаются, сокращаются экспортные заказы. Индекс производственной активности PMI России упал до уровней 2010−2011 годов».

Как полагает экономист, отрасли не могут найти сигналы, способствующие уверенному росту и стабильному спросу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец сказал, что на сегодняшний день складывается впечатление, что российская экономика сама преодолела последствия пандемии, а роль правительства РФ оказалась минимальной.

Читайте ранее в этом сюжете: Вклад правительства в спасение экономики РФ назвали близким к нулю

Читайте развитие сюжета: Экономист объяснил, когда в РФ снова оживет деловая активность