Москва, , 10:32 — REGNUM Акцизы на продукты, в которых содержание сахара и соли на 100 грамм товара превышает 22,5 грамма и 2,5 грамма соответственно, предлагают ввести Общественная палата РФ (ОП), Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества. Об этом говорится в их письмах в Минфин, Минпромторг и Минздрав России, пишет 19 ноября газета «Известия».

Один из авторов инициативы, первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артём Кирьянов пояснил, что налог предложено ввести на продажу тортов и пирожных, соусов, консервов, готовой мясной продукции, пиццы, пельменей, фастфуда, сладких газированных напитков.

Полученные средства предложено направлять на профилактику таких заболеваний, как диабет второго типа. Точный размер акциза смогут определить законодатели.

«Но дополнительные 50 копеек к стоимости вредных товаров — меньшее зло, чем траты на лечение, например, диабета второго типа», — отметил Кирьянов.

Авторы обращения предложили вывести из-под акциза отдельные виды продуктов с естественно повышенным содержанием сахара и соли. В Минфине изданию сообщили, что предложение пока не поступило на рассмотрение, в ведомстве сейчас такой вопрос не обсуждают.