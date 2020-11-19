Самара, , 10:32 — REGNUM Самарская область вошла в тройку лидеров РФ по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по итогам 10 месяцев 2020 года. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе строятся новые объекты транспортной инфраструктуры и приводятся в порядок существующие дороги. При этом основные работы идут в рамках этого национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в регионе качественно и в срок реализуются все проекты в сфере дорожного строительства. При этом работа идет на опережение, позволяет претендовать на дополнительное выделение денежных средств в течение года. В 2020 году регион не раз получал дополнительное финансирование на строительство крупнейших проектов, добавил он.

Азаров отметил, что несколько проектов были выполнены раньше срока по сравнению с нормативными параметрами.

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