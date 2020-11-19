Москва, , 10:16 — REGNUM Падение металлопотребления в России по итогам 2020 года составит 5−6%. Об этом в ходе саммита «Металлы и горная промышленность России и стран СНГ» заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Мы рассчитываем на то, что по итогам [2020] года то падение [металлопотребление в РФ], которое есть, за последние месяцы будет скомпенсировано. Наверное, этот показатель будет от 5 до 6 процентов [по итогам 2020 года]», — сказал Евтухов.

По его словам, в 2021 год представители министерства смотрят «с умеренным оптимизмом».