Москва, , 10:09 — REGNUM По итогам торгов 18 ноября нефть подорожала лишь незначительно, отступив от локальных максимумов на подходе к отметке $45 pf баррель. Нефть Brent обосновалась в районе уровня $44 в поисках вектора дальнейшего движения, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Несмотря на то, что министерский комитет ОПЕК+ не смог прийти к единому решению относительно будущих параметров сделки, участники рынка не теряют надежду на то, что производители протянут ценам руку помощи и повременят с наращиванием добычи с января.

В своих предположениях трейдеры ссылаются на ситуацию с пандемией, которая еще не прошла пик и продолжает разрастаться в США и странах Европы.

Тем временем официальный отчет минэнерго США произвел на игроков неоднозначное впечатление. С одной стороны, запасы сырой нефти выросли всего на 768 тыс. баррелей на прошлой неделе, что гораздо ниже оценки API, превысившей 4 млн баррелей.

Однако рынок не смог показать полноценную позитивную реакцию на статистику, поскольку добыча отразила рост сразу на 400 тыс. баррелей в день, составив 10,9 млн баррелей в день.

В ближайшей перспективе шансы на более внятное укрепление Brent невелики, учитывая, что в сегменте рисковых активов превалируют продажи на фоне новых рекордов по заболеваемости коронавирусом, которые затмили оптимизм от ожиданий скорого одобрения вакцины Pfizer.

При этом медвежий потенциал котировок ограничен, пока фьючерсы торгуются над 100-дневной скользящей средней, которая сегодня проходит в районе $42,90», — считает эксперт.

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