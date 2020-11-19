Москва, , 10:05 — REGNUM Оптимизм рынков рисковых активов, проявлявшийся в начале недели, приостановился. Новых драйверов для него нет, а предыдущий позитив в связи с эффективностью вакцин, во многом уже учтён ростом цен акций, сырья, валют по отношению к доллару, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Нефтяные котировки поднялись с 16 ноября с $42,70 за баррель Brent и закрепились на уровне чуть выше $44, но дальше вверх не идут.

Несмотря даже на то, что запасы нефти в США за неделю повысились лишь на 0,8 млн баррелей при прогнозе увеличения на 1,7 млн баррелей и росте на предшествующей неделе на 4,3 млн баррелей.

Несколько восстановился и доллар на мировом рынке. Его индекс — отношение к шести основным валютам — поднимается 19 ноября на 0,3%, от 92,2 пункта к 92,5 пунктов.

Данные обстоятельства не позволили закрепить и курс доллара к рублю ниже 76 руб., куда на минимумах он уходил 18 ноября.

Негативом для российской валюты 19 ноября может стать принятая палатой представителей в США резолюции о санкциях из-за отравления Навального.

В течение дня участники рынка обратят внимание и на данные о международных резервах ЦБ РФ. Наиболее вероятный диапазон движения курса на 19 ноября — 75,50 — 76,70 руб./доллар», — считает эксперт.

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