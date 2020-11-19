Москва, , 10:13 — REGNUM Развивать транспортную сеть в Уфе планируют совместно с компанией «Синара-Городские транспортные решения». Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на выставке «Транспортная неделя — 2020» в Москве, 19 ноября передает пресс-служба правительства республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, 18 ноября в Москве на выставке «Транспортная неделя — 2020» премьер-министром правительства Башкирии Андреем Назаровым и вице-президентом «СТМ» Юрием Осинцевым было подписано соглашение на пять лет о сотрудничестве в сфере транспортного обслуживания жителей региона, включая развитие транспортной системы городов: в ходе совместной работы могут использоваться механизмы лизинга, концессии и государственно-частного партнерства.

Назаров отметил, что руководство региона планирует к 2024 году существенно обновить автотранспортный парк и улучшить инфраструктуру в этой сфере, особенно это касается Уфы: с группой компаний «Синара» планируется развивать трамвайную сеть в столице Башкирии.

По словам генерального директора АО «Синара-Транспортные Машины» Виктора Леша, холдинг намерен для каждого субъекта РФ выработать стратегии обновления транспортной сети и разработать дорожные карты их реализации.

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