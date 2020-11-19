Москва, , 09:34 — REGNUM Пассажиропоток в аэропортах Европы, в том числе аэропорты России и Турции, с начала пандемии весной и по ноябрь 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года упал на 81%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные ACI Europe (Международный совет аэропортов).

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По данным на 15 ноября, аэропорты Европы потеряла 1,5 млрд. пассажиров. Во втором квартале 2020 года объемы авиаперевозок упали на 96%.

Самое большее снижение пассажиропотока (-86%) отмечается в Швейцарии и Великобритании. Пассажиропоток в остальной части Европы остается более устойчивым: падение составляет 59%.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире каждый третий маршрут авиакомпаний закрылся из-за пандемии коронавируса.

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