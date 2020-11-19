Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Заявки двух американских авиакомпаний о грузоперевозках на Кубу оставлены без одобрения министерством транспорта США. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Ранее компании Skyway Enterprises и IBC Airways попросили в виде исключения разрешить им полёты из Майами в Гавану. Перевозчики пояснили, что будут возить на Кубу гуманитарные грузы.

Госдепартамент признал эти заявки не соответствующими внешнеполитическим интересам США. Они не подпадают под исключения из действующего запрета аваиаперевозок и потому не удовлетворены, пояснили в минтрансе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США запретили почти все чартерные рейсы на Кубу, в том числе полёты в столицу страны Гавану. Исключения оставлены для государственных чартеров и рейсов в чрезвычайных медицинских целях.

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