Ростов-на-Дону, , 09:33 — REGNUM На полях международного форума «Транспорт России», проходящего в эти дни в Москве, Ростовская область подписала соглашений на сумму 4 млрд рублей. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

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«На транспортном форуме подписали сегодня [18 ноября] соглашений почти на 4 млрд рублей. Это самый крупный результат за все годы участия Ростовской области в этом форуме», — написал глава региона в Instagram.

По словам Голубева, реализация проектов позволит обновить логистические и транспортные мощности на Дону, позволит сделать шаг в развитии цифровой отрасли. Губернатор особо выделил соглашение с компанией «Синара-Городские транспортные решения», вместе с которой власти займутся модернизацией транспортного комплекса Таганрога.

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