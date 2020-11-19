Ставрополь, , 09:33 — REGNUM План противопаводковых мероприятий до 2025 года разработан и утвержден в Ставропольском крае. На выполнение работ направят около 5 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе главы региона.

В 2020 году на Ставрополье запланированы противопаводковые работы на 1,1 млрд рублей. В том числе, это берегоукрепление восьми объектов на реках Подкумок, Кума, Кубань, Бугунта, Донская Балка и Мокрый Карамык, расчистка восьми участков в руслах рек Суркуль, Чла, Невинка и Калаус.

Также по итогам текущего года необходимо завершить капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений в Александровском и Красногвардейском районах. Разрабатывается документация на капремонт еще двух гидротехнических сооружений в Шпаковском и Грачёвском районах.

Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация на расчистку рек Курунта в Арзгирском районе, Грязнушка и Золотушка в Пятигорске, балки Сухая Падина в Благодарненском городском округе.

На 2021 год запланировано выполнение работ на сумму 740 млн рублей. Комплексный план противопаводковых мероприятий был сформирован на Ставрополье после майского паводка 2017 года, признанного сильнейшим в крае за последние полвека. Тогда, напомним, стихия затопила более 2 тыс. жилых домов и свыше 3,5 тыс. придомовых территорий в 29 населенных пунктах региона, пострадали более 8 тыс. человек.