Воронеж, , 09:20 — REGNUM Новым руководителем ПАО «ВАСО» (Воронежское акционерное самолётостроительное общество) назначен Фарит Шарафеев. Накануне, 18 ноября, новый руководитель предприятия был представлен губернатору Александру Гусеву, сообщили ИА в пресс-службе правительства региона. Во встрече принял участие также первый заместитель генерального директора ПАО «ОАК», управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.

На встрече отмечалось, что Фарит Шарафеев имеет значительный опыт работы по управлению производственными активами в контуре ОАК. Перед ним стоят задачи по обеспечению выполнения всех производственных программ и обязательств перед госзаказчиками, по продолжению интеграции воронежского предприятия в контур транспортного дивизиона ОАК, а также по управлению программами реконструкции и технического перевооружения. Губернатор заявил о полной готовности регионального правительства к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

В послужном списке Фарита Шарафеева — должности исполняющего обязанности гендиректора Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова, вице-президента по финансам ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», заместителя гендиректора по стратегическим преобразованиям ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева», ряд других руководящих должностей. Обязанности директора ВАСО с августа 2019 ода исполнял Александр Ярчевский, он назначен на должность технического директора предприятия.

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ПАО «ВАСО) занимается производством и обслуживанием дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов Ил-96, также на ВАСО ведётся строительство легких военно-транспортных самолетов Ил-112В. Предприятие является кооперантом по гражданским и транспортным программам ОАК.