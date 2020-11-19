Ульяновск, , 09:15 — REGNUM В Чердаклинском районе Ульяновской области на свинокомплексе было погашено почти 4 млн рублей задолженности по зарплате после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным правоохранителей, на свинокомплексе «Волжский» с ноября 2019 года по май 2020 года не принимались надлежащие меры к своевременной и в полном объеме оплате труда 65 работников. В результате долги по зарплате достигли 3,8 млн рублей. В надзорном ведомстве уточняют, что в отношении предприятия в сентябре 2019 года введена процедура наблюдения, а 2020 году — процедура конкурсного производства.

В интересах граждан была направлены судебные иски, конкурсному управляющему внесено представление. В настоящее время задолженность по заработной плате погашена.

В прокуратуре отмечают, что с начала года в Ульяновской области погашено 132 млн рублей зарплатных долгов, инициировано возбуждение семи уголовных дел и 485 административных дел по фактами нарушений законодательства об оплате труда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинском районе Ульяновска после вмешательства прокуратуры на местном ресурсоснабжающем предприятии была погашена задолженность по зарплате перед сотней работников. Долги в организации превысили 1,3 млн рублей.

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