Москва, , 09:08 — REGNUM В России банки стали реже одобрять заявки на кредит, сообщают 19 ноября «Известия» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Так, кредитные карты выдают каждому пятому заявителю, процент одобрения займов на потребительские цели упал до 38,7%, на ипотеку банки соглашаются лишь в 70% случаев.

Как отмечает издание, на таком низком уровне значения последний раз были в кризис 2014 года.

По словам генерального директора «Эквифакса» Олега Лагуткина, ужесточение кредитной политики связано с условиями неопределенности на фоне пандемии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в III квартале 2019 года средний уровень закредитованности составлял 30%, а средняя задолженность домохозяйства — 341 тыс. рублей.

Как считает экономист Денис Перепелица, по мере падения реальных доходов населения в России продолжит расти его задолженность перед банками.

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