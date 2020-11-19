Москва, , 09:05 — REGNUM В развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Новой Москвы из бюджета столицы выделят более 250 млрд рублей, сообщили в Стройкомплексе.

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За три ближайшие года в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) построят дороги, метро, поликлиники, школы с улучшенными инженерными коммуникациями.

Также большое внимание будет уделяться строительству в Новой Москве физкультурных комплексов и домов культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в строительство жилья в Новой Москве в ближайшие годы будет инвестировано более 2,8 трлн рублей.

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