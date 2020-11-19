Уфа, , 08:42 — REGNUM Новые резиденты зарегистрированы на двух территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития и инвестиционной политики региона.

По словам заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики республики Екатерины Кликуновой, новые резиденты будут реализовывать свои проекты в Кумертау и Белорецке.

Так, на ТОСЭР «Кумертау» ООО «Комфорт» планирует создать завод по производству мягкой и корпусной мебели. На эти цели инвестор готов направить 3,82 млн рублей. Здесь будет создано 10 новых рабочих мест. А в Белорецке ООО «Завод весового оборудования» намерено организовать производство линейки дозирующего оборудования и бортовой системы взвешивания. На реализацию этого проекта планируется направить семь млн рублей. В результате будет создано 23 новых рабочих места.

Сообщается, что в настоящее время на ТОСЭР Башкирии зарегистрировано 68 резидентов. ТОСЭР «Кумертау» была создана в 2016 году. Сейчас на этой территории зарегистрировано 28 резидентов, которые направили свыше 2,4 млрд рублей инвестиций. ТОСЭР «Белорецк» создана в прошлом году. Сейчас здесь зарегистрировано три резидента.

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