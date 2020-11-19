Киев, , 08:36 — REGNUM С января по октябрь 2020 года производство сельскохозяйственной продукции на Украине снизилось на 14,2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата Украины, сельхозпредприятия сократили выпуск продукции на 18,1%, а хозяйства населения — на 6,8%. При этом на 16,9% сократилось производство продукции растениеводства и на 2,7% — продукции животноводства.

Напомним, ранее Госстат Украины сообщил о падении количества туристов, посетивших страну в 2020 году, почти в четыре раза.

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