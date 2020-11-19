Чебоксары, , 08:34 — REGNUM В Чувашии по итогам десяти месяцев промышленное производство чуть просело, при этом за октябрь темпы выросли. Такие предварительные данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В январе — октябре в Чувашии индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным прошлогодним уровнем составил 99,6%, в том числе в обрабатывающих производствах — 98,3%, в сфере добычи полезных ископаемых — 101,6%, в электроэнергетике — 109,8%, в водоснабжении и утилизации отходов — 96,3%.

В структуре обрабатывающих производств за указанный период наибольший рост обеспечен в производстве резиновых и пластмассовых изделий (индекс 122,6%), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (120,3%), производстве прочих готовых изделий (120,1%). Наибольший спад отмечен в металлургии (индекс 46,9%), производстве прочих транспортных средств и оборудования (71,4%), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (77,7%).

Индекс промышленного производства в октябре 2020 года по сравнению с сентябрем составил 105,5%, к уровню октября 2019 года — 99,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минэкономразвития, промышленное производство в России сократится в 2020 году на 4,1%