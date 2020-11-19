Чебоксары, , 08:39 — REGNUM В Чувашии республиканское министерство экономики пытается оспорить передачу в 2015 году по договору купли-продажи земельного участка в Чебоксарском районе. Региональные чиновники считают, что участок был передан в собственность санаторно-курортного комплекса «Солнечный берег» без учёта нахождения на нём дороги общего пользования, находящейся в собственности Чувашии. Ответчик иск не признаёт, ссылаясь также на пропуск срока исковой давности, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иск зарегистрирован в суде 24 августа 2020 года, 16 ноября суд принял решение об отложении рассмотрения дела. Заявителем выступает министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашии, ответчиков — несколько: администрация Чебоксарского района ПАО «Дорисс», акционерное общество «Санаторно-курортный комплекс «Солнечный берег». Также по делу проходит ряд третьих лиц, включая органы власти.

Минэкономики требует признать недействительным договор купли-продажи № 96 от 2 июня 2015 года, заключенный между администрацией Чебоксарского района и правопредшественниками ПАО «Дорисс» и АО «СКК «Солнечный берег» — ОАО «Дорисс» и ЗАО «Санаторно-курортный комплекс «Солнечный берег». Речь идёт об отчуждении земельного участка площадью 5608 кв. метров под автомобильной дорогой общего пользования межмуниципального значения «Волга» — Сюктерка».

«Чебоксарский район, начало трассы: от 637+350 километра М-7 — автомобильной дороги «Волга» — от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, расположенного примерно в 0,1 км юго-восточнее деревни Хыркасы; далее трасса проходит в северном направлении к поселку Сюктерка на правом берегу реки Волга; окончание трассы: санаторно-курортный комплекс «Солнечный берег» в поселке Сюктерка», — говорится, в частности, в документе.

Заявитель просит суд признать отсутствующим право собственности ЗАО «СКК «Солнечный берег» на часть земельного участка и одновременно признать право собственности на него Чувашской Республики.

«Исковые требования мотивированы тем, что в рамках договора купли-продажи […] передан земельный участок […] для обслуживания санаторно-курортного комплекса «Солнечный берег» без учёта нахождения на нём объекта недвижимости республиканской собственности — автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Волга» — Сюктерка», находящейся в собственности Чувашской Республики», — отмечается в документе.

Уточняется, что представитель ответчика исковые требования не признал, поддержал довод о пропуске истцом срока исковой давности.

Рассмотрение дела назначено на 18 декабря.