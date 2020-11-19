Кемерово, , 07:56 — REGNUM Авиакомпании сокращают количество авиарейсов из аэропорта Кемерова в Москву. Причина — снижение заполняемости бортов.

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"Лидером по числу отмен в сибирских аэропортах стал «Аэрофлот». Эксперты объясняют это тем, что московское направление авиакомпании традиционно рассматривалось как стыковка на пути в Европу — по-прежнему недоступную из-за коронавируса», — пишет «Коммерсантъ — Сибирь».

В справочной аэропорта Кемерова сообщили, что продажи на вечерний рейс «Аэрофлота» в Москву остановлены до 24 ноября. В среду, 18 ноября, не состоялся единственный в неделю рейс «Ираэро» из Кемерова в Иркутск — по той же причине.