Хабаровск, , 07:22 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сказал, что дорогу, которая свяжет Верхнебуреинский район с Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, необходимо построить в ближайшие 2−3 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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"Это единственный муниципалитет, не считая самых северных, который не имеет прямого круглогодичного автомобильного сообщения с «большой землей». Сюда уже вложены серьёзные федеральные деньги, и наша команда работает над тем, чтобы они выделялись и дальше», — сказал Дегтярёв, после осмотра строящейся дороги «Комсомольск-на-Амуре — Березовый — Амгунь — Могды — Чегдомын».

Техническая готовность дороги — 65%.

Общая стоимость контракта — 836,2 млн рублей. Объём финансирования по 2020 году — 577,8 млн рублей, в том числе 468,2 млн рублей из федерального бюджета.

Автодорога относится к четвёртой категории, отсыпается щебеночно-песчаной смесью. Ширина дорожного полотна — 10 метров, проезжей части — 6 метров.

Работы на участке протяженностью около трёх км должны быть завершены к сентябрю 2021 года.

Идут работы и на участке мостового перехода через реку Аякит длиной 6,2 км. Земляное полотно отсыпано на 47%, 170-метровый мост готов на 80%. Стоимость контракта — 699,4 млн рублей. Завершение строительства на этом участке также запланировано на сентябрь 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в открытии участка федеральной автотрассы Р-254 «Иртыш». Торжественная церемония прошла в формате телемоста в рамках «Транспортной недели — 2020».