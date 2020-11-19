Циндао, Китай, , 06:53 — REGNUM Новая контейнерная транспортная система, называемый «небесный рельс», строится в порту Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Система, как ожидается, существенно снизит логистические затраты, выбросы парниковых газов и улучшит эффективность логистики. Разработанная совместно Портом Циндао и компанией CRRC Yangtze Co., Ltd., новая система будет построена в рамках автоматизированного портового контейнерного терминала и будет иметь суммарную протяженность 9,5 км.

Первая в своем роде в мировой портовой индустрии беспилотная контейнерная транспортная система по завершении строительства заменит грузовики и контейнеровозы в порту, считают ее разработчики. Как отмечают в компании, пропускная способность новой системы может почти в четыре-пять раз превысить пропускную способность автомобильного транспорта.

Первая очередь проекта будет введена в эксплуатацию в июне следующего года. По данным порта, после завершения строительства всей системы годовая пропускная транспортная способность достигнет 1,5 млн двадцатифутовых эквивалентов.