Пекин, , 06:36 — REGNUM Производство свинины в Китае стремительными темпами восстанавливалось в октябре, наращивая объемы поставок свинины и дальнейшее снижение цен, сообщает агентство Синьхуа.

Количество свиней, доступных на убой в прошлом месяце взлетело на 26,9% в годовом исчислении и на 4,2% относительно сентября, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и вопросов села КНР.

Количество племенных свиноматок в поголовье выросло на 31,5% относительно аналогичного периода годом ранее и на 3,1% в месячном исчислении за октябрь. Цены на свинину снизились после 19 месяцев роста подряд в годовом исчислении, по мере роста производства и предложения с начала года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Правительство принимает меры по увеличению поставок с начала 2020 года, включая высвобождение замороженных запасов свинины и увеличение импорта.

Чтобы смягчить последствия новой вспышки коронавируса, Китай увеличил финансовую поддержку, такую как субсидии и кредиты для крупных стран-производителей свинины, в попытке стимулировать производство свиней.