Пекин, , 06:32 — REGNUM Сектор гражданских аэропортов Китая показал значительный количественных показателей покрытия сетями и операционной поддержки, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Администрации гражданской авиации Китая, сектор показал стремительный рост высококачественного развития и усиления практик обслуживания за прошедшее десятилетие.

С 2009 года общая количество сертифицированных транспортных аэропортов страны выросло с 158 до 238. Это говорит о том, что покрытие аэропортами всей страны выросло с 1,6 до 2,5 аэропортов на 100 тыс. кв. км.

Наряду с количественным ростом, сектор также внес свой вклад в создание ряда аэропортовых проектов мирового класса, таких как Пекинский международный аэропорт Дасин и Куньминский Международный аэропорт Чаншуй.

Гражданская авиация Китая также вложила значительные средства в развитие сектора авиации общего назначения: за последнее десятилетие число сертифицированных аэропортов общего назначения в стране увеличилось с 25 до 240.