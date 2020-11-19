Пекин, , 06:02 — REGNUM Министерство культуры и туризма КНР список 97 сильнейших демонстрационных туристических зон «все за одного», сообщает 18 ноября агентство Синьхуа.

В число данных зон также вошли района Чанпин и Мэньтоугоу в Пекине, а также Лесной района Шэньнунцзя в центральной провинции Хубэй.

Это уже вторая группа туристических демонстрационных зон «все за одного», объявленных Китаем после первой группы, представленной в сентябре 2019 года.

Туристические власти Китая выпустили руководство о создании туристических демонстрационных зон «все за одного» в 2017 году с целью улучшения конкурентоспособности и качества предоставляемых услуг.