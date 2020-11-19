Тюмень, , 05:53 — REGNUM Тюменские дачники из садового товарищества «Липовый остров» жалуются на постоянные перебои с электричеством. Люди, которые обрели здесь городскую прописку и дома в ипотеку, без электричества буквально замерзают, сообщает «Вслух.ру».

Активисты Общероссийского народного фронта откликнулись на жалобы дачников и стали выяснять причиных их бедственного положения. Выяснилось, что СНТ «Липовый остров» на данный момент является банкротом и задолжало энергосбытовой компании около 10 млн рублей.

Причём садоводам по нормам положено от 1 до 2 кВт электроэнергии. А дом, где постоянно живут люди, потребляет 15 кВт.

«Многие установили электрические тены, мощные обогреватели или оборудование мощностью 20 кВт и более. В результате по всей линии отключается оборудование, потому, что конечный потребитель СНТ «Липовый остров» перебирает мощность в 2,5 раза», — пояснил суть проблемы представитель энергосбытовой компании.

Помимо этого, чтобы что-то требовать от энергетиков, дачникам необходимо передать принадлежащие им подстанции, которые нужно модернизировать и обслуживать.

«Подстанции — это общедолевая собственность, поэтому чтобы их все передать сетевой организации, вы должны собрать 100% голосов. Только после этого сетевая организация сможет их модернизировать под необходимую мощность», — пояснил членам товарищества «Липовый остров» глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко.

Меж тем, помимо долгов за электроэнергию, председатель СНТ не подал заявку на увеличение её мощности. И пока не будет заявки от СНТ как юрлица в адрес сетевой компании, вопрос с перебоями подачи электроэнергии не решится. Отмечается. что проблемы СНТ «Липовый остров» находятся на контроле областного департамента ЖКХ.