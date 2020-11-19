Владивосток, , 06:03 — REGNUM Годовая инфляция в Приморье в октябре увеличилась до 4,1% после 3,8% в сентябре. Ценовую динамику в регионе определяли федеральные факторы: ослабление рубля и повышенный спрос на отдельные товары из-за пандемии коронавируса. Основной вклад в повышение инфляции внесли товары с высокой волатильностью цен: овощи, сахар, подсолнечное масло, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

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Снижение импорта овощей из-за введения Китаем новых ограничений на автомобильные грузоперевозки в связи с коронавирусом привело к удорожанию овощей, особенно помидоров и огурцов.

Цены на сахар выросли по той же причине, что и в прошлом месяце: сокращение в стране посевных площадей под сахарную свёклу.

Причиной повышения годового роста цен на подсолнечное масло стали увеличение экспортных цен, ослабление рубля и снижение урожая подсолнечника на фоне засушливой погоды в южных регионах страны.

Вместе с этим рост предложения рыбы нелососевых пород из-за увеличения вылова способствовал уменьшению темпа прироста цен на рыбу и рыбопродукты.

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в октябре составила 3,9% после 3,6% в сентябре. Ослабление рубля привело к повышению цен на электротовары, средства связи, оборудование, легковые автомобили.

Повышенный спрос на коронавирусом фоне ускорил рост цен на лекарства, дезинфицирующие, моющие и чистящие средства.

При этом из-за слабого спроса персональные компьютеры по-прежнему стоили меньше, чем годом ранее. Также снизился годовой темп роста цен на одежду и обувь.

Годовая инфляция на рынке услуг в Приморье в октябре замедлилась и составила 2,6% после 2,7% в сентябре. Тарифы на авиа и жд-билеты сохраняются на уровне ниже, чем годом ранее. Вместе с тем повышение спроса в связи с закрытием границ способствовало увеличению темпа роста цен на отдых в санаториях и пансионатах Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России за период с 10 по 16 ноября выросли в среднем на 0,2%, как и неделей ранее. Такие данные приводит Росстат.