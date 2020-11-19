19 ноября 2020 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 05:47 — REGNUM После назначения бывшего министра экономики Татарии, бывшего главы правительства Дагестана Артёма Здунова на пост главы Мордовии эксперты заговорили об усилении лобби Татарии. Сможет ли экономист Здунов поправить дела далеко не самого богатого региона РФ, чей государственный долг за годы управления им Владимиром Волковым вырос в 2,5 раза — на более чем 30 млрд рублей, покажет время. А пока же ИА REGNUM решило напомнить основные вехи карьеры врио главы Мордовии.

Артём Здунов E-dag.ru

Напомним, с 2012 года, когда Мордовию возглавил Владимир Волков, и до ноября 2020 года, когда тот ушёл в отставку, государственный долг республики увеличился с 19,1 до 49,1 млрд рублей. Существенная доля кредитов — коммерческие. Их объём в структуре долговых обязательств — 20,8 млрд рублей, то есть более 42%.

18 ноября 2020 года указом президента РФ Владимира Путина, принявшего отставку Волкова, в качестве врио главы Мордовии был назначен Артём Здунов, который на тот момент возглавлял правительство Дагестана. Комментируя назначение, руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко отметил, что «Здунов показал, что умеет работать с деньгами, и сейчас получил повышение».

Факты из биографии Здунова

Артём Здунов родился в Казани. В мае 2020 года ему исполнилось 42 года. 20 лет назад он окончил Казанский финансово-экономический институт (КФЭИ).

В разные годы был зампредседателя профкома студентов альма-матер, специалистом ОАСО «Промышленная страховая компания», преподавал на кафедре макроэкономики и экономической теории КФЭИ, был замдиректора госучреждения «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан».

В мае 2010 года Здунов был назначен заместителем министра экономики РТ.

С 2010 по 2014 год министром экономики региона был Мидхат Шагиахметов, который позднее успевал побывать главой Центризбиркома РТ, и с февраля 2020 года вернулся на министерский пост. Шагиахметова вернули в кабинет министров РТ после того, как пост главы минэкономики покинул бывший министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, к которому было много претензий.

Возвращаясь к Артёму Здунову. В 2014 году, когда Шагиахметов ушёл на пост замначальника Волго-Вятского Главного управления Банка России — управляющего Нацбанком РТ, тот занял министерское кресло. В феврале 2018 года Здунова отправили в Дагестан, где он был назначен председателем правительства.

В период назначения Здунова на высокий пост в Дагестане, в Татарии отмечали, что этим команда Рустама Минниханова убила двух зайцев — убрала одного из «претендентов» на пост главы республики на выборах в 2020 году и усилила влияние на федеральном уровне.

За 2019 год как глава правительства Дагестана Артём Здунов задекларировал доход в размере 7 835 150,52 рубля против дохода в 2018 году — 4995 605,96 рубля. Доход супруги за эти годы почти не изменился — 541 013,37 рубля в 2018 году и 577 702,44 рубля в 2019 году. В активе главы семейства в 2019 году числились три земельных участка площадью 1197 кв. м, 1197 кв. м и 2668 кв. м, жилой дом на 162,9 кв. м, ¼ доля в квартире площадью 148,1 кв. м, 1/3 доли в квартире площадью 65,4 кв. м, квартира общей площадью 127,9 кв. м и два парковочных места. В собственности супруги — ¼ доля в квартире на 148,1 кв. м (оставшиеся доли оформлены на двух несовершеннолетних детей) и квартира площадью 44 кв.м. Состав имущества относительно 2018 года не менялся.

В ЕГРЮЛ за Артёмом Алексеевичем Здуновым числится лишь руководство молодёжной общественной организации инвалидов Казани «Центр ярдам», созданной в декабре 1998 года и ликвидированной в январе 2008 года. Кто был учредителем организации, неизвестно. Данных в ЕГРЮЛ нет, но юрадрес центра совпадал с адресом профкома Казанского финансово-экономического института.

Будучи министром Татарии, Здунов также входил в советы директоров ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

С Мордовией его связывает только принадлежность к эрзянам — субэтносу Мордовии.

Скандальные эпизоды

Так как Артём Здунов занимал не последний пост в правительстве Ильдара Халикова, то не избежал и вопросов от следователей по делу о крахе «Татфондбанка». Несколько лет назад, после того, как у банка отозвали лицензию, он проходил свидетелем по уголовному делу, связанному с выводом активов из банка.

Как сообщало издание «Бизнес-онлайн», Здунов, несмотря на то, что был членом совета директоров «Казаньоргсинтеза», заявил, что ему не было известно «об одновременном заключении договоров субординированного депозита и соглашения о переводе задолженности и замене сторон в обязательствах на фирмы ООО «Новая нефтехимия» и ООО «Сувар Девелопмент». В сделке речь шла о депозите на 4 млрд рублей и вокруг неё позднее возникли многолетние разбирательства. А «Новая нефтехимия» — акционер ТФБ, конечным бенефициаром которого являлся экс-министр финансов РТ Роберт Мусин, который был некоторое время председателям правления ТФБ.

«А известно ли было Здунову как министру экономики РТ о проведении Банком России в 2016-м комплексных и инспекционных проверок в отношении Татфондбанка? Ответ и на этот вопрос был отрицательным», — уточняло издание в одной из своих публикаций.

Более по делу ТФБ у следователей к Здунову вопросов не было.

Ещё один небольшой скандал, в котором Здунов был замешан напрямую, произошёл в 2017 году. Тогда девять чиновников республики привлекли к ответственности за ошибки в декларациях 2016 года. В список нарушителей попал и министр экономики РТ Артём Здунов. При этом официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова заявляла, что исключена вероятность, что поданы заведомо ложные сведения, речь идёт лишь об ошибках при заполнении деклараций. Чиновники отделались, что называется «лёгким испугом» — им сделали замечания.