Красноярск, , 05:44 — REGNUM За неделю с 9 по 16 ноября в Красноярском крае подсолнечное масло подорожало на 2,30% (со 122,78 до 125,61 рубля за кг). Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в Красноярскстате.

Также за указанный период в регионе значительно подорожали свежие помидоры (на 3,08%, со 149,76 до 154,38 рубля за кг) и морковь (на 2,50%, с 38,42 до 39,38 рубля за кг).

В то же время за неделю снизились цены на пастеризованное молоко 2,5−3,2% жирности (на 0,99%), яблоки (на 0,92%) и свежую белокочанную капусту (на 0,62%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области с начала 2020 года значительно подорожало подсолнечное масло (+19,2%).

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