Хайкоу, Китай, , 05:03 — REGNUM Островная провинция Хайнань на юге Китая планирует открыть еще больше магазинов беспошлинной торговли с целью продвижения беспошлинного потребления в столице региона городе Хайкоу, сообщает 18 ноября агентство Синьхуа.

После завершения строительства до конца текущего года два новых магазина должны открыться в следующем году, а их общее число должно достичь четырех в городе Хайкоу. Два существующих магазина при этом в настоящее время активно расширяются. В частности, бизнес-зона одного из них, в аэропорту города, достигнет 9000 кв. метров.

В настоящее время в провинции, помимо Хайкоу, сейчас имеется всего четыре магазина беспошлинной торговли: два в Санье и два в Баоао.

Продажи магазинов беспошлинной торговли в провинции превысили 12 миллиардов юаней ($1,8 млрд) в период с 1 июля по 31 октября, увеличившись на 214,1% в годовом исчислении после того, как провинция увеличила свою ежегодную квоту беспошлинных покупок с 30 000 до 100 000 юаней на человека с 1 июля.