Пермь, , 03:43 — REGNUM В арбитраж Пермского края от налогового органа поступили банкротные претензии к ООО «Производственное объединение «Пермский завод цветных металлов». Иск пока не принят судом, передаёт ИА REGNUM.

Заявление от инспекции ФНС РФ по Индустриальному району Перми подано в суд 18 ноября 2020 года. Сумма общей задолженности неизвестна.

Финансовые претензии к предприятию есть также и у пермского кредитора — ООО «Первая строительная компания», которое требует взыскать почти 2,3 млн рублей. Иск рассмотрят 21 января 2020 года.

По данным ЕГРЮЛ, пермский завод учрежден в феврале 2015 года для производства проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. На начало 2020 года на предприятии работали порядка 15 человек. Директор и владелец — Виктор Голдобин.

Напомним, ранее банкротный иск получила и саратовская компания по производству автобусов — АО «Энгельсский литейный завод». Также крупные претензии на сумму более 380 млн рублей есть к предприятию и у банка — сразу по пяти кредитам.