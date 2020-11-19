Ухань, Китай, , 03:36 — REGNUM Объем внешней торговли провинции Хубэй в центральном Китая, которая ранее сильнее прочих в стране пострадала от эпидемии нового коронавируса, достиг 9,7% роста за десять месяцев года в годовом исчислении, заняв шестое место в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно информации таможни города Ухань, столицы региона, общий объем импорта и экспорта региона достиг 344,6 млрд юаней (около $52,17 млрд) за указанный период, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Экспорт достиг 212,16 млрд юаней, что на 8,8% выше в годовом исчислении, в то время как импорт вырос до 132,44 млрд юаней или на 11,1% в годовом исчислении. Мощный рост внешней торговли региона был зафиксирован в октябре, составив 50,46 млрд юаней, впервые превысив отметку в 50 млрд юаней.

Товарооборот с Европейским Союзом за этот период достиг 48,28 млрд юаней, увеличившись на 18% в годовом исчислении, с США — 45,6 млрд юаней, увеличившись на 18,5%.

Экспорт текстильной продукции достиг 26,26 млрд юаней, увеличившись на 395,2%. Экспорт одежды составил 17,92 млрд юаней, увеличившись на 25,4%, в то время как экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 32,2% до 13,28 млрд юаней.

Рост импорта был ускорен за счет полупроводникового оборудования, интегральных схем и потребительских товаров, импорт которых вырос на 39,2%, 30,9% и 58,8% в годовом исчислении соответственно.