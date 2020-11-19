Уси, Китай, , 03:29 — REGNUM Китай получил 712 тыс. заявок на регистрацию патентов на дизайн в 2019 году, сообщили на 16-й Международной выставке дизайна — 2020 в Уси, сообщает агентство Синьхуа.

Хороший дизайн может улучшить функцию и качество продукта, повысить привлекательность, ценность и даже создать новый спрос, сказал глава Национальной администрации интеллектуальной собственности (NIPA) Шэнь Чанъюй.

«Сделано в Китае» меняется на «создано в Китае», «разработано в Китае», «разумно сделано в Китае» и «усовершенствовано в Китае», — заявил Шэнь. Дизайн становится все более важным в исследованиях и разработках продукции, а также маркетинге в обрабатывающей промышленности, добавил Шэнь.

В стране создано 40 центров защиты интеллектуальной собственности и 22 центра быстрой защиты прав для осуществления более быстрой авторизации, утверждения и защиты прав на дизайн.

Китай присоединился к Гаагскому соглашению о международной регистрации промышленных образцов, механизму, направленному на защиту интеллектуальной собственности, чтобы помочь китайским фирмам пользоваться международной защитой своих образцов.