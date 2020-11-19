Пекин, , 03:22 — REGNUM Потребительские расходы Китая продолжали набирать обороты в октябре на фоне эффективного сдерживания эпидемии COVID-19 и устойчивого восстановления экономики внутри страны, сообщает агентство Синьхуа.

Розничные продажи потребительских товаров в Китае выросли на 4,3% в годовом исчислении до 3,86 трлн юаней (около $584,5 млрд) за пришедший месяц, сообщили в Национальном бюро статистики против 3,3% в сентябре и 0,5% роста в августе.

За исключением потребления автомобилей, розничные продажи в Китае выросли на 3,6% в годовом исчислении за октябрь. Потребление в сельских районах выросло на 5,1% в годовом исчислении за октябрь, что выше 4,2% в городских районах страны.

За первые 10 месяцев розничные продажи упали на 5,9% в годовом исчислении, причем спад сократился на 1,3 процентных пункта по сравнению с падением в первые три квартала.

Онлайн-продажи выросли на 10,9% в годовом исчислении в период с января по октябрь. Онлайн-продажи физических товаров выросли на 16% в годовом исчислении, составив 24,2% от общего объема розничных продаж за этот период.