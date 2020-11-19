Нанкин, Китай, , 03:17 — REGNUM Строительство Инновационного китайского кофейного парка Starbucks официально началось в городе Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Инновационный парк в Куньшаньской зоне экономического и технологического развития суммарной площадью 80 тыс. кв. метров, вероятно станет одной из самых «зеленых» кофейных фабрик обжарки Starbucks во всем мире.

Согласно информации руководства зоны, использование новых технологий обжарки зерна в парке, может сократить выбросы углерода на более чем 30% относительно традиционных методов.

Парк также будет использовать более интеллектуальные системы производства выпечки и логистического распределения для повышения производительности обжарки кофе и энергоэффективности.

В марте текущего года был подписан проект инновационного парка, который стал первым промышленным проектом, инвестированным в этом году с участием 500 ведущих американских предприятий в Китае.

За последние три года зона экономического и технологического развития Куньшань представила ряд международных кофейных брендов, включая африканский кофе. Она стремится стать центром дистрибуции, производства, торговли и продаж кофейных зерен в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Помимо цепочки кофейной промышленности, зона получила 2497 проектов из 51 страны и региона мира на сумму почти $40 млрд. Зона стала центром притяжения для глобального капитала, технологий и талантов в таких отраслях, как фотоэлектрические полупроводники, электронная информация, «умное» оборудование, новые энергетические транспортные средства и кофе.