Санкт-Петербург, , 03:12 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области 27 января 2020 года рассмотрит многомиллионный иск к производителю аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», использование которых после пожара в больницах приостанавливалось. С АО «Уральский приборостроительный завод» из Свердловской области, входящего в дивизион госкорпорации «Ростех», требуют более 10,7 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан от ООО «Контакт электроникс» 9 ноября 2020 года. К производству судья Радченко принял его 16 ноября. Сумма требований — 10 718 323,67 рубля, которая фигурирует как задолженность. Другие детали дела пока неизвестны.