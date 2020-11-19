Белград, , 02:33 — REGNUM Компания «Air Serbia» 17 ноября призвала своих сотрудников добровольно подать заявку на прекращение трудовых отношений с выплатой компенсации. Из-за корона-кризиса национальный авиаперевозчик Сербии вынужден сокращать численность персонала, а также зарплаты работников. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Air Serbia», как и другие авиакомпании мира, страдает от последствий пандемии коронавируса, которая значительно сократила авиаперевозки.

«Учитывая такой длительный период с тех пор, как продолжается экономический кризис, компания больше не может сохранять существующий уровень расходов, поэтому она вынуждена, помимо других инициатив, предпринятых раннее для сокращения расходов, инициировать процесс сокращения численности персонала, то есть урегулирования избыточности, а также снижения заработной платы», — отметили в пресс-службе авиакомпании «Air Serbia».

Работникам, которые будут сокращены на основании добровольного запроса, будут предоставлены льготы и больший объем прав по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством.

По данным сербской авиакомпании, ситуация в области пассажирских авиаперевозок во всем мире чрезвычайно нестабильна с начала пандемии коронавируса в середине марта 2020 года.